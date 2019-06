jö schau, der neue Club ist da!

Papa Peter hat gerne immer und überall den Überblick und so verwendet er beim Einkauf die jö App, die er sich ganz einfach als einer der Ersten heruntergeladen hat. Sofort zum Start hat er somit bereits 100 Ös geschenkt bekommen. Überrascht von den vielen Partnern, hat er auch gleich das passende Angebot von BILLA Reisen für den Sommerurlaub gefunden: einen Urlaub am Bauernhof. Bei der Buchung verwendet er auch die jö Karte und bekommt dafür 500 Ös gutgeschrieben.



Das passt gut, denn im Juni steht noch der fünfzehnte Geburtstag von Tochter Laura an. Da lohnt es sich für den Partyeinkauf bei MERKUR für 400 Ös den -20 Prozent jö Rabattsammler einzulösen. Peter spart sich bei seinem Einkauf in Höhe von 200 Euro dabei 40 Euro und zahlt nur 160 Euro. Gleichzeitig sammelt er 160 Ös.



In den Tagen vor der Abreise stehen noch einige Erledigungen an. Es gilt noch Proviant für die Autofahrt einzukaufen. Bei der BILLA-Kassa nutzt Peter dann noch für 125 Ös den -10 Prozent jö Rabattsammler für die im Vormonat gesammelten Ös. Für den Provianteinkauf im Wert von 40 Euro gibt es daher 4 Euro Einsparung und dank 4fach Ös sammelt Peter weiter fleißig Ös. Bei der OMV tankt Peter das Auto voll und bekommt dafür dank doppelter Ös insgesamt 100 Ös für die 50 Euro Tankfüllung gutgeschrieben.