So fangen Sie lästige Fruchtfliegen im Sommer

Essig und Spülmittel ergeben die perfekte Kombi, wenn es ums Vertreiben von Fruchtfliegen geht. Mischen Sie dafür einige Esslöffel Apfelessig mit einem Teelöffel Spülmittel, geben Sie das Gemisch in eine Schüssel und spannen Sie ein Stück Klarsichtfolie darüber. Pieken Sie einige Löcher in die Folie und stellen Sie das Gemisch neben dem Obstkorb auf. Der Apfelessig zieht die Fliegen an und das Spülmittel macht die Plagegeister flugunfähig.