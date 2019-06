Ex-„ZiB“-Star debütiert am Life Ball als Mohnblume

200 Debütanten haben am Wochenende für die Eröffnung des letzten Life Balls geprobt. Da das Event in diesem Jahr unter dem Thema „United in Diversity“ („In Vielfalt vereint“) steht, wurde die Altersgrenze deutlich nach oben geschraubt - auf 75 Jahre. Ältester Debütant ist Ex-ZiB-Moderator Hans Georg Heinke.