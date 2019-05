Schlauchboot am Rhein gekentert: Drei Todesopfer

Bei einem Schlauchboot-Unglück auf dem Rhein in Frankreich sind am Donnerstag mindestens drei Menschen ums Leben gekommen. Unter den Toten sei ein sechsjähriges Mädchen sowie ein Zeuge des Unglücks, der versucht habe, die Insassen des Bootes zu retten, teilte die Präfektur Bas-Rhin mit. Die Suche nach einem weiteren Mädchen wurde am Donnerstagabend vorübergehend eingestellt und Freitag früh fortgesetzt.