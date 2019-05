Mann fügte Bekanntschaft Wunde mit Machete zu

In Salzburg hat in der Nacht auf Donnerstag ein 28-jähriger Deutscher einer 33-jährigen Internenbekanntschaft mit einer Machete eine Schnittwunde am Knie zugefügt. Die beiden hatten sich vor gut einer Woche über eine Datingplattform kennengelernt und waren in der Wohnung der Frau in Streit geraten. Laut Polizei sagten beide später aber aus, dass die Verletzung nicht absichtlich passiert sei.