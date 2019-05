30 Millionen Euro für die Tiroler Gemeinden

Das Land Tirol wird ab 2020 zusätzliche Gelder an die Gemeinden ausschütten. Jährlich sollen demnach 20 Millionen Euro in Form einer Finanzzuweisung an die Gemeinden fließen, berichtete LH Günther Platter (ÖVP) am Mittwoch bei einer Pressekonferenz. Zudem sollen die Gemeinden im Rahmen eines Infrastrukturprogramms weitere zehn Millionen Euro jährlich auf die nächsten fünf Jahre bekommen.