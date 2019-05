Thiem: „Paris-Erfahrung ist ein großer Vorteil“

Fitness und Training

Spielfrei am Dienstag (an dem er von Barcelona-Star Gerard Piqué besucht wurde) und Mittwoch, erst am Donnerstag geht es in der zweiten Runde gegen den Kasachen Alexander Bublik weiter. Trainer Nicolas Massu kommt die kurze Pause entgegen: „Wir arbeiten ein bisschen an der Fitness, dazu gibt es leichtes Tennis-Training. Dominic muss in den Turnier-Rhythmus reinkommen.“