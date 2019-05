Novak Djokovic „zerstört“ Fitnessraum in Paris!

Eine Spur der Zerstörung hat Novak Djokovic bei einem Training für das Grand-Slam-Turnier in Paris hinterlassen! Der Weltranglisten-Erste aus Serbien warf beim Aufwärmen einen Medizinball zu wuchtig auf den Boden, der Belag und die darunterliegenden Holzplatten gingen dabei in die Brüche. Auf Twitter bat er umgehend bei den Organisatoren in Roland-Garros dafür um Entschuldigung…