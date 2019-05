Stallone mischt mit „Rambo“ jetzt Cannes auf

Hollywoodstar Sylvester Stallone hat im Laufe seiner Karriere viel einstecken müssen. „Ich muss um die 30 Operationen gehabt haben“, erzählte der 72-Jährige am Freitag bei den Filmfestspielen von Cannes, wo er am Abend Ausschnitte des neuen „Rambo V: Last Blood“ zeigte. Überall sei etwas repariert und geflickt worden. „Morgens quietscht mein Körper“, sagte er schmunzelnd.