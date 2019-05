Nazi-Chiffriergerät für 98.000 Euro versteigert

Ein seltenes Chiffriergerät aus dem Zweiten Weltkrieg ist in München versteigert worden. Das Schlüsselgerät 41, so der Name des Geräts, sei am Freitag um 98.000 Euro an einen privaten Sammler gegangen, teilte das Auktionshaus Hermann Historica mit. Der Schätzpreis war bei 75.000 Euro gelegen. Zuvor stand das Exemplar als private Leihgabe lange Zeit in der Schweiz im Festungsmuseum Reuenthal.