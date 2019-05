„Hört auf uns Kinder“: 1000 Schüler auf der Straße

Rund 1000 Schüler und Schülerinnen sowie Erwachsene haben am Freitag bei der „Fridays For Future“-Demonstration auch in Graz teilgenommen. Sie zogen ab 12 Uhr vom Mariahilferplatz über die Radetzkybrücke Richtung Hauptplatz und forderten: „Listen to us children.“ Diesmal mit dabei war ein E-Auto, das voran fuhr - es sei der erste „klimaneutrale Streik“, so die Demo-Sprecher.