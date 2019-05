Bei Ausweiskontrolle Wiener Polizisten angegriffen

Zwei Wiener Polizisten sind in der Nacht auf Donnerstag von einem Mann, dessen Ausweis sie kontrollieren wollten, verletzt worden. Zuvor hatte sich eine Frau in einer Tiefgarage von einem Unbekannten belästigt gefühlt und Alarm geschlagen. Auf der Suche nach dem Übeltäter wurde der 28-Jährige angehalten. Obwohl nichts Konkretes gegen in vorlag, soll er die Beamten attackiert haben.