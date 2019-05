Mini-Stahlwerk in Donawitz um 18 Millionen Euro

Ein Forschungsstahlwerk in Kleinformat um 18 Millionen Euro hat die voestalpine am Mittwoch in Leoben eröffnet: Im „Technikum Metallurgie“ werden künftig neue Hochleistungsstähle entwickelt, die von den steirischen Niederlassungen zu Spezialschienen, Qualitätswalzdraht und belastbaren Ölfeldrohren weiterverarbeitet werden. Die Testeinheiten werden bis zu fünf Tonnen umfassen.