„Die X-Men“: Diese 5 Comics muss man lesen!

Der nunmehr zwölfte Film der „X-Men“-Reihe entspringt der wohl bekanntesten Geschichte des Marvel-Universums: Während einer Rettungsmission im All trifft die Mutantin Jean Grey (Sophie Turner, Sansa Stark in „Game of Thrones“) an der Seite von ihren Mit-Superhelden Raven (Jennifer Lawrence, „Joy“, „Silver Linings“), Hank McCoy (Nicolas Hoult, „Warm Bodies“, „Tolkien“) uvm. unter der Aufsicht von Professor Charles Xavier (James McAvoy, „Atomic Blonde“, „Split“) auf die geheimnisvolle Entität „Phoenix“. Diese kosmische Elementarkraft ist nicht nur wahnsinnig mächtig, sondern auch sehr zerstörisch. Wie wird die junge Mutantin mit dieser Macht umgehen, und wird es jemanden geben, der es mit „Phoenix“ aufnehmen kann?