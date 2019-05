Ilzer zur Austria? „Es zieht alles vorbei“

„Krone“: Wolfsberg-Präsident Riegler gibt sich mit seiner Gattin heute in Wien das Fendrich-Musical „I am from Austria“ - auch das Motto des Christian Ilzer für die nächste Saison?

Christian Ilzer: Ich widme mich einzig und allein einer Riesensache mit dem WAC, bin nur darauf fokussiert und kommentiere nichts anderes.