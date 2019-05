So reagieren FPÖ-Chefs auf das Aufdecker-Video

Dieses Video schlägt ein wie eine Bombe! FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache und der blaue Fraktionschef Johann Gudenus sollen vor der Nationalratswahl 2017 einer vermeintlich reichen Russin Staatsaufträge angeboten haben, wenn sie die „Krone“ übernehme und ihnen zum Wahlsieg verhelfe. Die Freiheitlichen gehen in die Gegenoffensive und kündigen rechtliche Schritte an. Die ÖVP kündigte für Samstag eine Stellungnahme von Bundeskanzler Sebastian Kurz an.