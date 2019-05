Alle 5 Tage schlägt in Tirol ein Vergewaltiger zu

8. April, mitten in Innsbruck: Ein rabiater Sextäter nahm in einem öffentlichen Gebäude eine Italienerin ins Visier, packte sie und zerrte sie mit aller Gewalt in die Herrentoilette. Nachdem der Unbekannte die Tür versperrt hatte, drückte er die schockierte Frau gegen die Wand und versuchte, ihr die Kleider vom Leib zu reißen. Die 39-Jährige nahm jedoch all ihren Mut zusammen und wehrte sich – so sehr, dass der Sextäter letztlich von ihr abließ und unerkannt das Weite suchte.