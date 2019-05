Mordalarm: Pensionist lag tot in seiner Wohnung

Ein am Dienstagabend in seiner Wohnung in Rudolfsheim-Fünfhaus tot aufgefundener Pensionist ist Opfer eines Verbrechens geworden. Der 88-Jährige wurde leblos von einer Bekannten entdeckt. Ein Notarzt stellte schlussendlich seinen Tod fest. Doch die hinzugezogenen Ermittler der Polizei wurden stutzig. Es bestand der Verdacht auf Fremdverschulden. Bei der gerichtsmedizinischen Obduktion erhärtete sich diese Annahme.