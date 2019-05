Ambrosio: Dieses Kleid braucht einen Waffenschein!

Nicht der erste Wow-Auftritt der Model-Schönheit in Cannes: Schon am Eröffnungsabend zeigte Ambrosio in ihrer weißen, sehr transparenten Robe von Ralph and Russo viel Bein. Und selbst abseits des roten Teppichs war der Ex-Model-Engel stets ein Hingucker, ließ etwa im weißen Ensemble aus Jeans und Bluse ihren BH blitzen.