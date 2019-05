Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Aufnahmeritual

In Deutschland ermittelt nach Berichten über ein gewaltsames Aufnahmeritual in der Nachwuchsakademie des Handball-Meisters SG Flensburg-Handewitt nun die Staatsanwaltschaft. Es sei ein Verfahren wegen gefährlicher Körperverletzung gegen Unbekannt eingeleitet worden, sagte Flensburgs Oberstaatsanwältin Stephanie Gropp am Dienstag.