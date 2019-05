Nussbaum: „Pfuscher werden nicht aussterben“

Seine ATV-Show „Pfusch am Bau“ ist ein Quotengarant und auch in der aktuellen Staffel, die gerade jeden Donnerstag um 20.15 Uhr läuft, hat Günther Nussbaum wieder einige harte Fälle zu bearbeiten. „In dieser Staffel war fast jeder Fall extrem“, berichtet der Bau-Sachverständige im Talk mit Sasa Schwarzjirg. Es sei dieses Mal „ein Sammelsurium an schlimmen Sachen, die Häuselbauern passieren kann“.