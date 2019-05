Niessl wollte Staatsziel Wachstum & Beschäftigung

Burgenland für Staatsziel Wachstum und Beschäftigung

Die Sozialdemokraten im Burgenland sind sich da offenbar nicht ganz so sicher. Diesen Eindruck vermittelt jedenfalls ein Brief aus dem Mai 2018 vom damaligen Landeshauptmann Niessl an Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (ÖVP). Im April 2017 habe sich der Landtag „mit breiter Mehrheit für Verfahrensbeschleunigung, Rechtssicherheit und eine balancierte Betrachtung des öffentlichen Interesses an Wirtschaftswachstum, Beschäftigung und Umweltschutz bei überregionalen lnfrastrukturprojekten ausgesprochen“, heißt es darin.