Opposition kritisiert Umweltministerin Köstinger

Der Kritik der Liste Pilz an der Klimapolitik von ÖVP und FPÖ haben sich in der Sondersitzung des Nationalrats am Donnerstag auch die anderen Oppositionsfraktionen angeschlossen. Für die NEOS ergriff die ins Parlament zurückgekehrte Klubchefin Beate Meinl-Reisinger das Wort und versprach „konstruktive Härte“. Für die SPÖ schweifte Pamela Rendi-Wagner vom Thema ab und propagierte eine Volksabstimmung für ein Gastro-Rauchverbot.