Westwien erzwingt Entscheidungsspiel gegen Hard

Im zweiten Match in der Südstadt gaben zunächst die Gäste aus dem Ländle den Ton an. Westwien kam erst in den letzten Minuten vor der Pause stärker auf und ging nach fünf Toren in Folge mit einem 14:12-Führung in die Kabine. Diesen Vorsprung bauten die Westwiener mit Tormann Florian Kaiper als überragendem Rückhalt nach der Pause noch deutlich aus.