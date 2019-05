Neu: Action-Bewerbe erobern Freiluftsportarena!

Als einer der fordernsten und mit einer Hindernisdichte von 60 großteils natürlichen Hindernissen auch Spitzenreiter unter den Obstable Course Races in Österreich, lockt der Rock@Man und Rock@Woman Dirtrun Jahr für Jahr immer mehr Dirtrun-Fans in das kleine Bergbaustädtchen Eisenerz. Immerhin gibt es hier so Einiges zu entdecken, das man anderorts vergeblich sucht: Unter anderem führt einen die Abenteuer-Strecke durch aufgelassene Stollensysteme, gigantische Schlammteiche, über uralte Bergbaumaschinen inklusive der größten Schwerlastkraftwägen der Welt sowie bei der 24 Kilometer Distanz auch über den „Stairway to Heaven“. Wer bei dem Namen auf Erleichterung für den müden Körper hofft, der täuscht, denn der berüchtigte Stairway stellt sich den Teilnehmern mit sagenhaften 1000 - überdurchschnittlich hohen - Stufen in den Weg und macht den Weg auf den sonst unzugänglichen Erzberg-Gipfel zum wahren Kampf mit dem eigenen inneren Schweinehund.