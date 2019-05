Thiem rückt in der Weltrangliste auf Platz 4 vor!

Dominic Thiem hat nach dem Halbfinal-Ausscheiden in Madrid gegen den späteren Sieger Novak Djokovic in der Weltrangliste zwar 240 Punkte eingebüßt, ist aber dennoch um einen Platz an die vierte Stelle vorgerückt. Diese bisher beste Karriere-Platzierung hatte der 25-Jährige schon am 6. November 2017 sowie heuer am 18. März eingenommen.