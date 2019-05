Klein anfangen, groß rauskommen

Der Zone ist ein Kletterschuh mit zwei Klettverschlussriemen, der Komfort und Performance fürs Klettern in der Halle oder am Fels vereint. Das Obermaterial aus Engineered Knit Technology bietet ein ideales Verhältnis an Elastizität und Unterstützung und herausragende Atmungsaktivität. Mit dem leicht vorgespannten Leisten macht der Zone vor allem in überhängenden Routen eine großartige Figur. Der Fuse-Gummi des Zone besitzt hohe Reibwerte und wird aus einer Lage Gummi geformt. Am Vorfuß wurde für Toehooks ebenfalls eine Lage Gummi aufgebracht. Die mittelweiche Sohlenmitte sorgt für ein ausgewogenes Verhältnis von Sensibilität und Kraftübertragung.