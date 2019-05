Karina Sarkissova klaut „Dancing Stars“-Aufsteller

Sexy Aufsteller geklaut

Ballerina Karina Sarkissova, die in diesem Jahr für viel Aufregung mit ihrem Zwist mit Promi-Tänzer Stefan Petzner gesorgt hat, posierte für das verwendete Foto in einer unglaublich heißen Glitzerobe. Tief dekolletiert und mit Beinschlitz lässt das Kleid die Jurorin, die ein Zehnertaferl in den Händen hält, supersexy aussehen.