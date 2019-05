Ex-Ski-Queen Lizz Görgl ist „Dancing Star 2019“!

Dirk Heidemann fehlte die richtige Fußrhythmik und bemängelte das Taktgefühl: „Leider warst du nicht schön in der Musik.“ Karina Sarkissova sah das am Finalabend nicht so streng, sondern bewunderte vielmehr Nicoles Entwicklungen: „Dein Körper hat sich so verwandelt, fantastisch!“ Mehr als 27 Punkte wurden es aber dennoch nicht.