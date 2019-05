Jeder achte heimische Lehrer leidet unter Burnout

Sechs Schüler von „Spucklehrer“ werden von Schule geworfen

In der Debatte über Gewalt an Schulen soll es jetzt Konsequenzen für Schüler der HTL in Ottakring geben, die einen Lehrer schikaniert hatten: Die Bildungseinrichtung will sechs Jugendliche rauswerfen, drei weiteren wird der Ausschluss angedroht - das kündigte Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) in der ORF-Diskussionssendung „Im Zentrum“ am Sonntagabend an. Für zwei Schüler setzte es eine Verwarnung.