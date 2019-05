Bergheimer trafen unseren Kardinal in Jerusalem

Das Pilger-Hospiz liegt direkt der Via Dolorosa

„Es war ein tolles spirituelles Erlebnis“, so die Bergheimer. Alfred Lugstein, zum ersten Mal im Heiligen Land, war beeindruckt: „An der Via Dolorosa vollziehen die Gläubigen den Leidensweg von Jesus Christus nach, marschieren mit einem schweren Holzkreuz durch die enge Gasse, man bekommt ein extrem authentisches Bild von den Ereignissen vor rund 2000 Jahren.“