Angebot für echtes Baujuwel auf Serviette

Historische Persönlichkeiten ersten Ranges wohnten einstmals in Baden in der Frauengasse 8. Und schon vor Jahren entflammte die Liebe von Clemens Riha zu dem vorerst eher glanzlosen Haus. Spontan legte der Immobilien-Profi ein Angebot - auf einer Papierserviette. Jetzt erstrahlt das Baujuwel wieder in alter Pracht.