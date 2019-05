Arnie schneidet Sohn noch manchmal die Haare

Weil es zwischen der Arbeit der beiden viele Überschneidungen gebe, könne er viel von seinem Vater lernen: „Er ist ein Mentor, das bringt mich wirklich weiter und hilft mir zu wachsen“, sagte der 25-Jährige im „GQ“-Interview. „Ich liebe es, mit Patrick zu arbeiten, weil er in vielem so ist wie ich. Er ist so etwas wie ein Klon von mir - ich finde das wunderbar“, freute sich auch Arnie über das gute Verhältnis zu seinem Sohn.