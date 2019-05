NHL: St. Louis erzwingt K.o.-Duell gegen Dallas

Die St. Louis Blues haben im Play-off-Viertelfinale der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL gegen die Dallas Stars ein entscheidendes siebentes Spiel erzwungen. Die Blues gewannen am Sonntag (Ortszeit) Spiel sechs im „best of seven“ bei den Texanern mit 4:1. Beim Stand von 3:3 an Siegen wird das Entscheidungsspiel der Serie am Dienstag in St. Louis ausgetragen.