Das Video aus der Flammenhölle von Moskau

Nach dem tragischen Flugzeugunglück in Moskau mit mindestens 41 Toten suchen die Ermittler nun die Ursache des Brandes. Unterdessen wird zum einen Kritik an der Feuerwehr laut, die, so Beobachter, verhältnismäßig lange brauchte, bis sie bei dem brennenden Passagierjet eintraf. Was aber in sozialen Netzwerken weit mehr aufregt, ist die Tatsache, dass die Passagiere beim Verlassen der Maschine über die Notrutschen ihr Handgepäck mitnahmen. Die Sicherheitsanweisungen der Luftfahrt sehen ausdrücklich vor, Handgepäck im Notfall zurückzulassen. Eine Twitter-Userin meint sogar: „Ich denke, das könnte ein bis zwei Menschenleben gekostet haben.“ Ein Video zeigt zudem die Panik in der Flammenhölle.