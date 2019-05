Bis dato investierten Bund und Land in Summe insgesamt 236 Millionen Euro in den Ausbau dieser Straßen. In Horitschon wurde jetzt der 4000. Kilometer errichtet. „Diese Verbindungen sind die Lebensadern des ländlichen Raumes. Sie haben der Region wirtschaftliche Impulse gebracht und gleichzeitig viele Arbeitsplätze gesichert“, betonte Verkehrslandesrat Heinrich Dorner. Denn die Bauarbeiten werden seit jeher von regionalen Betrieben durchgeführt, heißt es.