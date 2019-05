Mit 5G-Netz wird Streit um Handymasten aktuell

Der Mandant von Anwalt Poduschka möchte, dass ein Handymast von einem Haus in Linz, in dem er eine Eigentumswohnung besitzt, entfernt wird.Die Telekom Austria hat entgegen der gebilligten Nutzung weitere Bereiche in Anspruch genommen, heißt es in der Klage.So wurde an der Fassade im zehnten Stock eine Klimaanlage errichtet. Und der Sendemast wurde in den 10. Stock „hineingezogen“. Dadurch wurde der Fluchtweg verkleinert. Dem Wohnungsbesitzer geht einerseits um die Geräusche durch die Lüftung, aber auch um die Strahlungsproblematik. „Das ist wissenschaftlich nicht geklärt. Ich möchte aber nicht, dass mit meiner zweijährigen Tochter experimentiert wird.“