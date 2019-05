Kopf-Crash! Onisiwo erinnerte sich nicht an Tor

Aber: Der Stürmer wusste in der Kabine nichts mehr davon. „Er hat sich in der Halbzeit nicht mehr an seinen Treffer erinnern können“, berichtete nach dem Match Mainz-Sportchef Rouven Schröder. Onisiwo blieb deshalb mit Verdacht auf Gehirnerschütterung in der Kabine und wurde durch Jean-Philippe Mateta ersetzt. „Ich habe ihm gesagt, das macht nichts, dafür hast du gerade deinen Vertrag um drei Jahre verlängert. Da war er wieder voll da“, hatte Trainer Sandro Schwarz mit Onisowo gescherzt.