Fußgängergruppe erfasst: Neue Details zu Unfall

Nach dem schweren Verkehrsunfall mit insgesamt fünf Verletzten am Freitagabend in der Wiener Operngasse hat die Polizei am Samstag erste Details bekannt gegeben: Demnach wollte der 25-jährige Autolenker noch schnell bei einer endenden Grünphase eine Ampel passieren. Er beschleunigte deshalb auf der regennassen Fahrbahn, kam ins Schleudern und erfasste mehrere Fußgänger. Ein 26-Jähriger schwebt in Lebensgefahr.