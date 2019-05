Torino will 1. Derby-Auswärtssieg seit 24 Jahren

Dass das Spiel überhaupt auf Freitag vorverlegt wurde, liegt am Flugzeugabsturz von Superga, der sich am Tag nach dem Spiel zum 70. Mal jährt. Am 4. Mai 1949 starben beim Unglück am Turiner Wallfahrtsberg alle 31 Insassen - darunter alle an Bord befindlichen Spieler des „Grande Torino“, der den italienischen Fußball zu dieser Zeit dominierte. An die Erfolge der 1940er-Jahre sollte der Klub danach nie mehr anschließen können…