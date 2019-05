Autofreier Tag abgesagt: Ersatztermin im September

Unter zehn Grad und Schneefall bis auf 800 Meter - unter diesen Bedingungen kann und wird der T-Mobile-Actiontag „Wörthersee autofrei“ am kommenden Sonntag nicht stattfinden. Die Veranstaltung wurde abgesagt. Es gibt aber einen Ersatztermin: Am 15. September findet der autofreie Tag am Wörthersee statt.