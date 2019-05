Als steirische Arbeiter die Straßen eroberten

„Dieser Tag war mir wie Tausenden und Abertausenden der denkwürdigste im Leben“, schreibt Hans Resel über den 1. Mai 1890. Nervös steigt der steirische Vorreiter der Arbeiterbewegung an diesem Tag aus dem Bett, in der Hoffnung, dass die Menschen auch in Graz, in der ganzen Steiermark dem Ruf der Internationalen folgen und ihre Arbeit niederlegen. „Ein Stoß, die Tür flog auf. Alle Passanten waren im Sonntagsstaat. In der Straße ruhte die Arbeit!“