Fahnder legen Serien-Bankräuber das Handwerk

Fahndungserfolg für Polizei und Staatsanwaltschaft in Zusammenhang mit einer schier endlosen Serie an Bankrauben in mehreren Bundesländern! Kürzlich klickten für einen Schweden, der nicht weniger als 15 Coups auf Geldinstitute auf dem Kerbholz haben soll, die Handschellen. Die Beute ist beträchtlich. Details will die Polizei heute bei einer Pressekonferenz bekannt geben.