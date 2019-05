Franzose überquerte Atlantik in einem Holzfass

„Ich habe den Längengrad zur Karibik überquert“, ließ Savin am Sonntag verlauten. Nun ist er auf der Suche nach einem Frachter, der ihn an Land schleppt. „Derzeit treibe ich Richtung Florida“, erklärte der ehemalige Fallschirmpilot per E-Mail. Nach vier Monaten auf Hoher See auf zwei mal drei Quadratmetern freut sich der Abenteuer bestimmt auf seine ersten Schritte auf festem Boden.