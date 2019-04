Champions-League-Reform: Sonderkongress in Malta

Gegen die Reformpläne ausgesprochen hat sich der European Leagues genannte Zusammenschluss von 36 Fußball-Ligen aus 29 Ländern. Agnelli rief die ECA-Mitglieder auf, deren Einladung zu einem Treffen in Madrid im kommenden Monat nicht nachzukommen. Lars-Christer Olsson, Präsident der European Leagues, bezeichnete dies in einer Replik als „sonderbar“. Die ECA und UEFA habe Entscheidungen im europäischen Fußball in den vergangenen zehn Jahren im „Privatgeschäft“ durchgesetzt, monierte Olsson.