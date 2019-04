Maike von Bremen: Berufsunfähig mit 38

Wie schnell eine hart erarbeitete Karriere zu Ende sein kann, sieht man an dem aktuellen Fall der beliebten Schauspielerin Maike von Bremen. Der Ex-„GZSZ“-Star leidet seit neun Monaten an chronisch entzündeten Augenlidern, die wiederum für schmerzende, trockene Augen sorgen. Das macht es unmöglich, Kontaktlinsen zu tragen und geschminkt zu werden. Diese Umstände haben sie schlussendlich in eine starke depressive Verstimmung schlittern lassen. Das verriet sie jetzt in einem emotionalen Posting auf Instagram.