Kontrolle: Schnelle Motorradfahrer eingebremst

Für die Exekutive stehe stets die Sicherheit der Auto-, Radfahrer, Motorradlenker und Fußgeher an oberster Stelle, betont Schnabl. Bei einer Motorrad-Schwerpunktaktion seitens der Polizei mit dem technischen Prüfzug des Landes kam es bei insgesamt 73 Überprüfungen an der B 11 in Gaaden und der L 133 über die Kalte Kuchl zu 28 Organstrafverfügungen, 29 Anzeigen und acht Kennzeichenabnahmen.