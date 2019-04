Hütters Eintracht verspielt Sieg in letzter Minute

Unfassbar! Eintracht Frankfurt und Trainer Adi Hütter kassieren in Wolfsburg in letzter Minute doch noch den Ausgleich, müssen sich am Ostermontag mit einem 1:1 begnügen. In einem Match mit vielen technischen Ungenauigkeiten dominierte der Gastgeber mit Pavao Pervan im Tor vor allem in der zweiten Hälfte. Der kurz zuvor eingewechselte Jonathan de Guzmann hatte die Eintracht, bei der Martin Hinteregger verletzungsbedingt fehlte, nach 78 Minuten in Führung gebracht, John Anthony Brooks sorgte in der 90. Minute für den verdienten Ausgleich.