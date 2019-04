Burgstaller trifft, aber Schalke weiter in Krise

Schalke findet unter Trainer Huub Stevens weiter nicht in ruhiges Fahrwasser. In der deutschen Fußball-Bundesliga setzte es am Samstag eine 2:5-Heimniederlage gegen Hoffenheim. Die Leistung des Tabellen-15., bei dem Guido Burgstaller durchspielte und zum Endstand traf, bot reichlich Anlass zu Kritik. Unter dem Niederländer Stevens hat S04 von nun sieben Partien nur eine gewonnen.