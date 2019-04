1:0! Starke „Dusel-Bayern“ ringen Werder nieder

David Alaba und Bayern München haben im Zielsprint der deutschen Fußball-Bundesliga wieder vorgelegt! Am Samstag setzte sich die Elf von Niko Kovac zu Hause zwar etwas mühevoll, aber letztlich hochverdient mit 1:0 (0:0) gegen Werder Bremen durch und erhöhte so den Vorsprung auf Borussia Dortmund auf vier Punkte. Der BVB gastiert erst am Sonntag in Freiburg.